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Хуситы заявили об атаке на саудовский танкер в Красном море

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Хуситы атаковали нефтяной танкер из Саудовской Аравии в северной части Красного моря, сообщил военный представитель движения Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена сообщают о проведении военной операции, в ходе которой был атакован саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря, напротив района Янбу-эль-Бахра, с применением нескольких баллистических ракет", - говорится в сообщении Сари в среду в телеграм-канале.

По словам Сари, "отмечено точное попадание" по цели. Он отметил, что операция была проведена в рамках формулы "блокада за блокаду".

В июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Представители хуситов обвинили Эр-Рияд в блокаде йеменских транспортных путей, объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства.

хуситы Саудовская Аравия Красное море Яхья Сари
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