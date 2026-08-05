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ЕК выделяет Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в среду о продолжении использования Евросоюзом средств, получаемых от замороженных в ЕС российских активов, для помощи Украине.

"Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд евро из этих авуаров", - написала глава ЕК в социальной сети X.

В своем коммюнике Еврокомиссия пояснила, что эти средства получены в виде чрезвычайных доходов "от процентов по остаткам денежных средств, образовавшихся в результате иммобилизации активов Центрального банка Российской Федерации, которые хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг (CSD)".

В документе отмечается, что это пятый по счету подобный перевод средств Киеву после выплаты четвертого транша в марте 2026 года.

"Данный платеж покрывает доходы, накопленные за первую половину 2026 года. Всего с момента иммобилизации российские активы принесли 8 млрд евро чрезвычайных доходов", - сказано в коммюнике.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен Украина
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