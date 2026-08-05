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В Баку приветствовали курс Еревана на нормализацию отношений между двумя странами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Официальный Баку приветствует концепцию "Реальной Армении", принятой Ереваном, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев турецким журналистам.

Гаджиев, слова которого приводит издание Milliyet, отметил, что армяно-азербайджанский мирный процесс состоит не только из заявлений на бумаге. По его словам, Азербайджан практическими шагами подтвердил свою приверженность миру.

"Мы положительно оцениваем тот факт, что нынешняя армянская администрация приняла концепцию "Реальной Армении" в качестве основополагающего подхода. Мы ожидаем, что это будет включено в ее Конституцию. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Армении. Они (в Армении - ИФ) сделали заявления о том, что примут новую конституцию", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что после принятия новой конституции Армении не будет проблем с подписанием мирного договора. "Наша цель - завершить мирные процессы между Азербайджаном и Арменией, а также между Турцией и Арменией, проводя их параллельно", - добавил он.

Помощник президента также заявил, что открытие Зангезурского коридора является частью новой геополитической реальности. "Это отвечает как нашим интересам, так и интересам Армении, поскольку она также понимает необходимость транзитных возможностей в регионе", - отметил Гаджиев.

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Говоря о ситуации в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке, помощник президента подчеркнул, что Баку никогда не допустит использования своей территории для действий против соседних государств, в частности, Ирана. "Суверенитет и территориальная целостность страны являются основополагающими принципами государственной политики, и Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для вмешательства против какого-либо соседнего государства", - сказал Гаджиев.

Кроме того, он высказал мнение, что военное противостояние между Ираном и Израилем с США будет иметь серьезные последствия для региональной динамики. "Вероятность разрешения этого кризиса в краткосрочной перспективе представляется низкой. Мы уважаем стабильность и территориальную целостность Ирана, но те, кто живет по другую сторону нашей 420-километровой границы с Ираном, - наши братья и сестры, с которыми нас связывают религия, язык и этническая принадлежность. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Гаджиев.

Азербайджан Армения
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