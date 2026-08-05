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В Иране призвали не ждать немедленного открытия Ормузского пролива после соглашения с Оманом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возможные договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будут означать немедленного открытия этого водного пути для судоходства, сообщила гостелекомпания Ирана IRIB со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник телекомпании подчеркнул, что любое соглашение между Ираном и Оманом о будущих правилах судоходства в Ормузском проливе не приведет к немедленному открытию этого стратегического водного пути.

Ранее The National со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в минувшем июне, с особенным вниманием к вопросам судоходства в Ормузском проливе. Как отметил собеседник издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".

Пакистан выступает посредником в переговорах между Ираном и США. Кроме того, посредниками являются Катар и Оман.

О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть объявлено уже в среду, 5 августа, сообщал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".

Хроника 28 февраля – 05 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар Оман США Пакистан Ормузский пролив
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