Лидеры ХАМАС заявили Кушнеру о поддержке плана по разоружению

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лидеры ХАМАС в ходе встречи в Египте с представителем президента США Джаредом Кушнером подтвердили свою приверженность разоружению и демилитаризации сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Портал уточняет, что на встрече присутствовали спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и старшие советники [Кушнера/США] мира Арье Лайтстоун и Лиран Танкман. ХАМАС представлял политический лидер движения Халиль аль-Хайя, также на встрече присутствовали глава египетской разведки Хасан Рашад, катарский дипломат Али аль-Тавади и неназванный высокопоставленный турецкий чиновник.

По словам источников, лидеры палестинского движения попросили Кушнера передать президенту США Дональду Трампу, что они по-прежнему привержены плану по разоружению и готовы передать управление Газой палестинскому технократическому правительству.

Тем временем, как сообщает Axios, Кушнер заявил лидерам ХАМАС, что они должны предпринять реальные шаги по разоружению из-за недоверия со стороны Израиля.

"Кушнер подчеркнул, что планка высока, потому что израильская сторона не верит, что они действительно разоружатся", - сказал источник.

Один из источников отметил, что посредники добиваются того, чтобы ХАМАС начал утилизацию оружия и военной инфраструктуры, а Израиль ускорил оказание гуманитарной помощи Газе.

Если ХАМАС приступит к разоружению, соответствующие шаги со стороны Израиля будут включать в себя разрешение на развертывание в Газе международных сил по стабилизации, начало восстановительных работ в районе Рафаха и обсуждение вопроса о выводе израильских войск, сообщил источник портала.

Тем временем издание The Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата сообщает, что представители ХАМАС заявили Кушнеру, что они начнут выполнять план по разоружению только в том случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявит о своей готовности соблюдать его условия.

После встречи с Кушнером движение ХАМАС выпустило заявление, в котором оно подтвердило, что "принимает дорожную карту для второго этапа плана президента Трампа".

В движении отметили, что "полностью соблюдали условия первого этапа соглашения о прекращении огня" и обвинили Израиль в том, что он "не выполнил условия этого этапа, усилив военные действия на местах и усугубив гуманитарную катастрофу, и открыто отверг дорожную карту".

Палестинское движение призвало Совет мира и посредников повлиять на Израиль и заставить его "выполнить все свои обязательства по первому этапу соглашения, прекратить все нарушения, убийства и вторжения, согласиться на дорожную карту для второго этапа плана президента Трампа и начать разработку графика его реализации".

По данным Axios, ожидается, что Кушнер посетит Израиль в понедельник и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить соответствующие шаги, которые должен предпринять Израиль.