Главы МИД восьми стран обвинили Израиль в срыве мирного плана по Газе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ опубликовали совместное заявление, в котором осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации мирного плана по Газе.

"Такая позиция равносильна прямому отказу от всеобъемлющего плана, ставит под угрозу его реализацию и в корне подрывает коллективные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Отмечается, что отказ "подтверждает, что теперь Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по установлению мира в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории".

В заявлении говорится, что принятие дорожной карты палестинскими группировками является результатом "масштабных усилий" посредников и представляет собой "важную веху на пути к разоружению одновременно с выводом израильских войск, развертыванием Международных стабилизационных сил, передачей административных полномочий Национальному комитету по управлению Газой и восстановлением Газы".

Министры также призвали Совет мира при активной поддержке и участии США принять "незамедлительные и конкретные меры" для предотвращения препятствования реализации плана по Газе любой из сторон.