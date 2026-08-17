Трамп пригрозил ударить по Оману в случае продолжения переговоров с Ираном по контролю над Ормузом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

"Если Оман продолжит следовать этим путем, то мы бомбами вытряхнем из него все это", - процитировал в понедельник Трампа журналист Fox News Трей Йингст в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман проводят консультации о совместном контроле над Ормузским проливом.