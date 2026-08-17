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Иран продолжает разыскивать пропавших в марте в Катаре военных летчиков

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Иран по дипломатическим каналам пытается выяснить судьбу четырех летчиков, которые пропали без вести после удара Ирана 2 марта по американской базе в Катаре, сообщил агентcтву Mehr представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Тегеран использует дипломатические контакты и все доступные каналы, чтобы установить судьбу четырех иранских пилотов, "пропавших во время операции против военного объекта США в Катаре, предпринятой в оборонительных целях". В частности, Иран поддерживает регулярные контакты с Катаром и передал катарской стороне беспокойство и соображения относительно пропавших пилотов.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран требует прояснить судьбу военнослужащих иранских ВВС, которые были направлены на оборонительную миссию "с целью поражения источника американской агрессии".

"Мы занимаемся этим вопросом с того самого дня, как узнали о нем", - сказал Багаи.

Он также сообщил, что Иран направил обращение в Международный комитет Красного Креста.

"Пока их статус не прояснен, предполагается, что они были захвачены в плен, и мы используем все возможности, чтобы установить статус пилотов", - отметил Багаи.

Хроника 28 февраля – 17 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар США МИД Исмаил Багаи
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