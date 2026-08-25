Катар не планирует участвовать в санкционном давлении на Иран

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В МИД Катара заявили, что не планируют принимать участие в операции США по оказанию давления на иранскую экономику, передает EFE.

"Здесь идет речь о санкциях, введенных одной стороной против другой, а не о санкциях ООН. Мы не принимали какого бы то ни было решения по этому вопросу. Наш приоритет - это добиться того, чтобы все стороны вернулись к переговорам и нашли решение этого кризиса", - сказал представитель министерства Маджид аль-Ансари.

По его словам, Катар "готов принимать участие в санкциях, но лишь когда их утверждают на международном уровне".

Также он подчеркнул, что запланированные Вашингтоном меры против Ирана напрямую Катар не затрагивают.

Катар занимает нейтральную позицию и не поддерживает ни одну из сторон конфилкта, добавил дипломат.

Ранее в августе власти США объявили о начале кампании по оказанию дополнительного экономического давления на Иран. Среди прочего, Вашингтон планирует меры в отношении стран, продолжающих определенные торговые операции с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал союзников Вашингтона присоединиться к давлению на Иран.