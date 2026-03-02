Поиск

Иран не считает свои удары по базам США на Ближнем Востоке агрессией против арабских стран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Иран надеется на продолжение добрососедских отношений с государствами, которые попали под удары иранских ракет, нацеленных на военные базы США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Ответные удары Ирана по военным базам США в некоторых странах Персидского залива должны рассматриваться не как атака Ирана на другие страны, а как законный ответ на действия источника агрессии", - приводит его слова агентство "Тасним" в понедельник.

Аракчи подчеркнул, что Иран не настроен враждебно по отношению к этим странам и надеется на продолжение нормальных отношений.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по ряду военных баз в нескольких странах Персидского залива, в частности, в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

