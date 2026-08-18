Иран обусловил открытие Ормуза выполнением США условий меморандума о взаимопонимании

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не снимут свою блокаду, не отменят санкции и не освободят замороженные иранские активы, заявил спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф.

"До снятия блокады, освобождения замороженных активов, отмены нефтяных санкций, прекращения угроз и военных операций на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив открыт не будет", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о понимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Тегеран обязывался открыть Ормузский пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние недели в боевых действиях наступила пауза.

В меморандуме не предлагалось решения наиболее острых противоречий между США и Ираном. Предполагалось, что стороны проведут дальнейшие консультации по данным темам, ключевая из которых - судьба иранской ядерной программы.