Астронавты NASA и ESA во вторник выйдут в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник совершат выход в открытый космос для замены устаревшей антенны связи с Землей, сообщает NASA.

Астронавту NASA Анилу Менону и астронавту Европейского космического агентства (ESA) француженке Софи Адено, для которой это будет первый выход в космический вакуум, предстоит демонтировать старую антенну, обеспечивавшую передачу данных и голосовую связь между Центром управления полётами в Хьюстоне и орбитальной лабораторией, разместить ее на внешней платформе станции, а затем установить новую антенну на сегменте Z1 фермы МКС.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции планируется в 08:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов. Он станет 282-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

Как сообщало NASA, 6 августа в ходе выхода в открытый космос американские астронавты Джессика Меир и Анил Менон смонтировали оборудование на сегменте S6 фермы станции для установки выдвижной солнечной батареи нового поколения IROSA, которая будет доставлена на МКС в конце года. Она обеспечит дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.