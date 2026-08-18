Поиск

Британский премьер-министр пообещал сохранить максимальную поддержку Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать максимальную поддержку Украине, несмотря на предупреждения России о последствиях передачи Киеву британских беспилотников, пишет Guardian.

"Великобритания делает то, что давно обещала делать: оказывать поддержку Украине на 100%", - сказал он, комментируя заявление российского посольства.

"Мы не друзья только в радости. Мы будем с Украиной и в трудную годину, и это не изменится", - подчеркнул он.

Российское посольство 17 августа заявило, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов по территории России России "подтверждают, что Лондон намеренно выбирает эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру". "Чем глубже вовлечение Лондона в конфликт" и чем больше его поддержка Украины, "тем выше будет цена, которую он заплатит", предупредила дипмиссия.

"Действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия", - заявили в посольстве.

Великобритания Украина Энди Бернем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $91,2 за баррель

Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП

Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

 Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

 Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

 Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

Сеул добивается от США передачи оперативного контроля над ВС Кореи в случае войны

Президент Колумбии оценил затраты на восстановление страны в $9,5 млрд

 Президент Колумбии оценил затраты на восстановление страны в $9,5 млрд

Посол Японии покинул МИД России

 Посол Японии покинул МИД России

Правительственные силы Йемена провели за сутки 133 операции против хуситов

 Правительственные силы Йемена провели за сутки 133 операции против хуситов

Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11244 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3529 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов