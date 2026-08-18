Британский премьер-министр пообещал сохранить максимальную поддержку Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать максимальную поддержку Украине, несмотря на предупреждения России о последствиях передачи Киеву британских беспилотников, пишет Guardian.

"Великобритания делает то, что давно обещала делать: оказывать поддержку Украине на 100%", - сказал он, комментируя заявление российского посольства.

"Мы не друзья только в радости. Мы будем с Украиной и в трудную годину, и это не изменится", - подчеркнул он.

Российское посольство 17 августа заявило, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов по территории России России "подтверждают, что Лондон намеренно выбирает эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру". "Чем глубже вовлечение Лондона в конфликт" и чем больше его поддержка Украины, "тем выше будет цена, которую он заплатит", предупредила дипмиссия.

"Действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия", - заявили в посольстве.