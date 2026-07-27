Премьер-министр Великобритании обсудил с Зеленским военное сотрудничество

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Портсмуте обсудили военное сотрудничество, сообщает Sky News.

После встречи Бернем сказал журналистам, что они обсудили военное сотрудничество, особенно в контексте защиты Украиной критически важной национальной инфраструктуры в зимний период.

Бернем также выразил намерение нанести ответный визит на Украину.

По данным Bloomberg, ожидается, что Великобритания предоставит Украине права на производство средства радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Позднее Stone Cloak встроят в следующее поколение британских средств дальнего удара для укрепления их эффективности, в том числе в Project Brakestop - новую британскую недорогую крылатую ракету.