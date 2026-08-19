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КНДР осуждает учения США и Южной Кореи после решения Трампа сократить их масштаб

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - КНДР продолжает критиковать военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) и обещает ответить "более очевидными действиями".

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"С 17 августа по всей территории РК (Республика Корея - ИФ) форсируются крупномасштабные совместные военные учения США и РК Ulchi Freedom Shield, которые служат самой прямой и откровенной угрозой обстановке безопасности нашего государства и региона", - говорится в статье, опубликованной ЦТАК.

В Пхеньяне отмечают, что "из-за таких безумных учений и без того напряженная ситуация на Корейском полуострове опять подходит к "грани" войны".

"Пока враги не бросили безрассудную грезу подавлять кого-то силой и пока не прекратили попытки разрушить паритет сил не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и АТР, пользование нашим правом на самооборону для нейтрализации военных угроз со стороны врагов будет отмечено более очевидными действиями", - пишет ЦТАК.

Агентство добавляет, что те, кто нарушает и угрожает суверенитету и безопасности КНДР "будут под прямым прицелом разрушительных ответных средств".

"Все агрессивные военные учения враждебных государств на Корейском полуострове и в регионе не принесут желаемого результата", - заявили в Пхеньяне.

При этом в КНДР ни словом не упомянули решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб военных учений.

Ранее Трамп распорядился сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

КНДР США Южная Корея учения Дональд Трамп
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