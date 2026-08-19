КНДР осуждает учения США и Южной Кореи после решения Трампа сократить их масштаб

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - КНДР продолжает критиковать военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) и обещает ответить "более очевидными действиями".

"С 17 августа по всей территории РК (Республика Корея - ИФ) форсируются крупномасштабные совместные военные учения США и РК Ulchi Freedom Shield, которые служат самой прямой и откровенной угрозой обстановке безопасности нашего государства и региона", - говорится в статье, опубликованной ЦТАК.

В Пхеньяне отмечают, что "из-за таких безумных учений и без того напряженная ситуация на Корейском полуострове опять подходит к "грани" войны".

"Пока враги не бросили безрассудную грезу подавлять кого-то силой и пока не прекратили попытки разрушить паритет сил не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и АТР, пользование нашим правом на самооборону для нейтрализации военных угроз со стороны врагов будет отмечено более очевидными действиями", - пишет ЦТАК.

Агентство добавляет, что те, кто нарушает и угрожает суверенитету и безопасности КНДР "будут под прямым прицелом разрушительных ответных средств".

"Все агрессивные военные учения враждебных государств на Корейском полуострове и в регионе не принесут желаемого результата", - заявили в Пхеньяне.

При этом в КНДР ни словом не упомянули решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб военных учений.

Ранее Трамп распорядился сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".