Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушной тревоги

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт в субботу приостановил работу в связи с воздушной тревогой, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства над ним в настоящее время ограничены в связи с воздушной тревогой", - говорится в сообщении.

В свою очередь, литовский Национальный центр управления кризисами объявил в Вильнюсском регионе желтый уровень ("атака вероятна, но пока не началась") воздушной опасности "из-за активности неопознанных летающих объектов".