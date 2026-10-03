В Грузии за сутки задержали 80 человек, устраивавших "воровские разборки"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и генеральной прокуратуры Грузии за минувшие сутки в Тбилиси и регионах задержали 80 человек, имеющих связи с "воровским миром", еще 14 лицам вина будет представлена в пенитенциарных учреждениях, где они отбывают тюремные сроки и заочно, сообщил на брифинге директор центрального управления уголовной полиции Давид Кикнадзе.

По его словам, масштабная полицейская операция проходила на основании оперативных данных и с разрешения суда.

"Расследованием установлено, что задержанные лица находились в контакте с так называемыми "ворами в законе", находящимися за рубежом, и с их ведома устраивали "воровские разборки", решая финансовые споры отдельных граждан. В случае отказа от наложенных ими обязательств или нарушения срока выплат угрожали гражданам физической расправой и смертью", - сказал Кикнадзе.

Он сообщил, что в результате обысков домов задержанных лиц были изъяты крупные суммы денег, огнестрельное оружие и наркотики.

"Согласно Уголовному кодексу задержанным грозит лишение свободы сроком до 15 лет", - сказал Кикнадзе.