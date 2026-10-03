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Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором

Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором
Фото: Nir Keidar/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Второй пилот авиакомпании Flydubai, который ранее на этой неделе во время рейса из Дубая в Тель-Авив пытался захватить самолет, напал на командира с аварийным топором, сообщил в субботу генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саифа Аль Шамси, передает государственное агентство WAM.

По его словам, расследование попытки захвата рейса 1073 авиакомпании Flydubai, произошедшей в среду, показало, что второй пилот - гражданин Омана - напал на командира экипажа, гражданина Индии, с аварийным топором, находившимся в кабине лайнера. По правилам, в кабинах пилотов должны находиться аварийные топоры, предназначенные для использования в чрезвычайных ситуациях: например, чтобы разбить окно для эвакуации или вскрыть панель для доступа к очагу возгорания.

Генеральный прокурор ОАЭ отметил, что в настоящее время продолжается расследование, призванное установить обстоятельства инцидента, мотивы и возможные связи нападавшего, а также изучить вещественные доказательства и цифровые данные.

Как ранее сообщил телеканал ABC News, напавший на командира воздушного судна, перевозившего израильских пассажиров, признался следователям, что планировал разбить авиалайнер в Израиле.

"Подозреваемый "сотрудничает" с властями, расследующими инцидент, и дал понять, что собирался разбить самолет в Израиле", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Личность пилота, гражданина Омана, установлена, утверждает ABC News. Источники телеканала сообщают, что это 29-летний Хамам аль-Хаммами.

По словам официальных лиц, беседовавших с ABC News, аль-Хаммами в 2024 году, работая стажёром второго пилота в Oman Air, был уличён в хранении материалов экстремистского характера. Тем не менее ему разрешили продолжить работу в авиакомпании на административной должности.

Следователи до сих пор пытаются выяснить, как подозреваемый впоследствии получил допуск к полётам в компании FlyDubai и как оказался вторым пилотом в кабине самолёта, направлявшегося в Израиль.

Аль-Хаммами в четверг перевезли из Саудовской Аравии, где первоначально после инцидента приземлился самолет, в ОАЭ. Там было инициировано расследование по подозрению в причастности к терроризму. Израильские официальные представители также прибыли в ОАЭ для участия в допросах подозреваемого.

Днем в среду с летевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.

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