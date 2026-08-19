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Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные предложили странам Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте с Тегераном, сообщает EFE.

"Мы предупреждаем: любая помощь или содействие, оказываемое агрессору - американским военным - будет рассматриваться как сотрудничество с американскими вооруженными силами", - заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал Али Абдоллаха.

По его словам, никакие действия США в регионе не ускользают от внимания Ирана.

Предупреждение прозвучало после того, как Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, вследствие чего ОАЭ заморозили все торговые отношения с Ираном.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения ОАЭ необоснованными.

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ОАЭ Иран США
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