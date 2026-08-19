Во Франции последняя волна жары стала второй по продолжительности

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Во Франции последняя волна жары, продлившаяся 22 дня подряд, стала второй по продолжительности за всю историю метеорологических наблюдений в стране с 1947 года, пишет Le Figaro со ссылкой на Mеtеo-France.

Рекорд был установлен в июле 1983 года, тогда жаркая погода сохранялась 23 дня. В июле 2006 года волна жары продлилась 21 день.

Определение волны жары основано на специфических критериях. Она начинается, когда национальный температурный индекс (ITN) достигает или превышает 25,3 градуса по Цельсию в течение одного дня, а средняя температура по стране остается на уровне 23,4 градуса по Цельсию или выше в течение как минимум трех последовательных дней.

Со средним значением ITN по показаниям 30 станций наблюдения в 24,5 градуса по Цельсию во вторник Франция на 18 августа пережила 22 дня непрерывной жары.

Начавшаяся 28 июля нынешняя волна жары, отмеченная двумя пиками - 29 июля и с 12 по 14 августа, еще не закончилась, отметили метеорологи.

Европейская часть Франции пережила в целом 52 дня жары с середины июня, что является рекордным показателем, даже несмотря на то, что лето еще не закончилось. С точки зрения интенсивности, то есть по уровню достигнутых максимальных температур, волна жары конца июня 2026 года остается самой сильной за всю историю наблюдений во Франции. Однако по показателю "суровости волны жары" - критерию, сочетающему как продолжительность, так и интенсивность - рекордным остается август 2003 года.

Нынешняя волна жары стала 54-й для Франции с 1947 года, больше половины из них пришлись на период после 2010 года. Летом 2026 было три таких волны за промежуток менее двух месяцев.