Баку и Астана обсудили перспективы военного сотрудничества

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Баку состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана по обсуждению перспектив военного сотрудничества.

Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, на встрече был проведен широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов.

В ходе встречи также был рассмотрен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.