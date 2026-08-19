На золотодобывающем руднике в ЦАР погибли не менее 100 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 100 человек погибли при обрушении шахты на кустарном золотодобывающем руднике в западной части Центральноафриканской Республики (ЦАР) на границе с Камеруном, сообщает в среду Le Figaro.

"Это катастрофа. Земля полностью обрушилась и засыпала людей", - передает издание рассказ очевидца.

Трагедия произошла накануне на кустарном золотодобывающем руднике в деревне Замбойе, примерно в 50 км от центральноафриканского города Бабуа. Поисковая операция продолжается.

На видеозаписи обрушения, распространяемой в социальных сетях, видно, как обвал грунта на карьере, где работают сотни кустарных шахтеров, откололся и засыпал множество людей.

"Обвалы часто происходят на рудниках этой центральноафриканской страны, чьи почвы особенно богаты и ценятся, и часто разрабатываются незаконно, вне какого-либо государственного контроля", - отмечает газета.

Le Figaro напоминает, что в середине июня аналогичное обрушение унесло жизни десятков людей на золотодобывающем руднике Бе-Мбари, также расположенном на границе с Камеруном, в центральноафриканской префектуре Нана-Мамбере.