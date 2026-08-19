Amazon будет доставлять посылки дронами почти в 500 городах США к концу года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует существенно расширить георгафию сервиса по доставке товаров дронами до конца текущего года, предложив такую услугу почти в 500 населенных пунктах на территории США.

Сервис Prime Air, обеспечивающий доставку посылок примерно за 30 минут, сейчас работает в 11 городских агломерациях, включая Финикс, Детройт, Хьюстон и Даллас, пишет The Wall Street Journal. К концу года услуга будет также доступна в Чикаго, Атланте, Кливленде и других крупных городах.

Amazon доставляет беспилотными летательными аппаратами продукты, электронику, лекарства и хозтовары.

"Мы уже доставили дронами сотни тысяч посылок нашим клиентам в этом году", - отметил вице-президент Prime Air Дэвид Карбон.

Воздушная доставка в США считается перспективной отраслью, однако внедрение этой услуги связано с массой трудностей, отмечает WSJ. В частности, операторы дронов сталкиваются с регуляторными препятствиями, опасениями по поводу безопасности, а также с ограничениями полетов при неблагоприятных погодных условиях. В отдельных районах жители жалуются на шум, создаваемый дронами. Кроме того, компании стремятся понизить стоимость воздушной доставки и сделать её экономически более выгодной, чем доставка курьером на машине или велосипеде.