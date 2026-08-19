Поиск

Amazon будет доставлять посылки дронами почти в 500 городах США к концу года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует существенно расширить георгафию сервиса по доставке товаров дронами до конца текущего года, предложив такую услугу почти в 500 населенных пунктах на территории США.

Сервис Prime Air, обеспечивающий доставку посылок примерно за 30 минут, сейчас работает в 11 городских агломерациях, включая Финикс, Детройт, Хьюстон и Даллас, пишет The Wall Street Journal. К концу года услуга будет также доступна в Чикаго, Атланте, Кливленде и других крупных городах.

Amazon доставляет беспилотными летательными аппаратами продукты, электронику, лекарства и хозтовары.

"Мы уже доставили дронами сотни тысяч посылок нашим клиентам в этом году", - отметил вице-президент Prime Air Дэвид Карбон.

Воздушная доставка в США считается перспективной отраслью, однако внедрение этой услуги связано с массой трудностей, отмечает WSJ. В частности, операторы дронов сталкиваются с регуляторными препятствиями, опасениями по поводу безопасности, а также с ограничениями полетов при неблагоприятных погодных условиях. В отдельных районах жители жалуются на шум, создаваемый дронами. Кроме того, компании стремятся понизить стоимость воздушной доставки и сделать её экономически более выгодной, чем доставка курьером на машине или велосипеде.

Amazon США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 19 августа

Швейцария присоединилась к ряду мер из 20-го пакета санкций ЕС против РФ

Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

 Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

В США предупредили о риске военного конфликта Израиля и Турции

Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

 Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

 В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

 Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

 Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3533 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов