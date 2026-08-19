Трамп выдвинул Хайди Овертон на пост главы FDA

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп в среду предложил кандидатуру советника Белого дома Хайди Овертон на пост руководителя Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA).

"Сегодня я удостоен чести номинировать прекрасного врача Хайди Овертон на пост следующего руководителя FDA", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Овертон была "рок-звездой" в его администрации и работала напрямую с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим. При этом официально она занимала пост заместителя помощника Трампа.

"Она известная тем, что занималась самыми сложными вопросами и находила решения, которые работали лучше всего для страны", - подчеркнул президент.

Теперь кандидатуру Овертон должны будут утвердить в Сенате.

Предыдущий глава FDA Марти Макари ушел в отставку в мае, в настоящее время пост временно исполняющего обязанности руководителя ведомства занимает Кайл Диамантас.