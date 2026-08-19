Армения намерена продолжить диалог с РФ в направлении трансформации отношений

Об этом говорится в проекте программы правительства республики на 2026-2031 годы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Армения продолжит диалог с Россией, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество, говорится в проекте программы правительства республики на 2026-2031 годы.

"Диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, будет продолжен в направлении трансформации отношений в новых условиях установления мира в регионе, сбалансированной внешней политики, развития и углубления отношений", - говорится в проекте, опубликованном на сайте правительства.

Документ будет обсужден на заседании кабмина в четверг, после чего его отправят на утверждение парламента.