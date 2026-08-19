Власти Армении планируют углубить отношения с США в предстоящие пять лет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Отношения Армении и США в 2026-2031 гг. будут еще более углублены и расширены, говорится в проекте программы правительства республики.

"На основе устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки еще больше будет углублено двустороннее партнерство и расширено сотрудничество по широкому кругу вопросов, имеющих взаимный приоритет", - говорится в документе.

Отмечается, что отраслевое сотрудничество с США будет продолжено на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительствами двух стран в августе 2025 года, и устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Проект TRIPP ("Маршрут Трампа") будет реализован, по крайней мере, в части эксплуатации энергетической и железнодорожной инфраструктуры, с интеграцией Армении в крупные региональные инфраструктурные проекты", - говорится в документе.

Документ будет обсужден на заседании правительства в четверг, после чего его отправят на утверждение парламента.