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Премьер Венгрии ожидает возобновления работы АЭС "Пакш" в полную силу к концу следующей недели

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в среду заявил, что АЭС "Пакш" может возобновить работу в полную силу к концу следующей недели, сообщают европейские СМИ.

По словам Мадьяра, в воскресенье должен стартовать процесс перезапуска шести не работающих в настоящее время турбин, а к четвергу или пятнице следующей недели станция может начать работать в полной мере.

Экстремально высокие температуры в Европе привели к рекордному обмелению Дуная, в связи с чем единственная в Венгрии АЭС работает на данный момент только на 25% мощности.

Ранее в августе венгерские власти сообщили о планах построить в русле Дуная донный порог, чтобы поднять уровень воды в реке примерно на один метр.

Венгрия Петер Мадьяр
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