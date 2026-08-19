Поиск

Президент США допустил обвал цен на нефть в случае улучшения ситуации с Ираном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, говоря об Иране, что ситуация либо станет очень хорошей, либо останется такой же, как в настоящее время.

"Посмотрим, что произойдет. Либо все будет очень хорошо, и цены на нефть обрушатся, либо мы продолжим делать то, что мы делаем", - сказал Трамп журналистам, выступая в Белом доме.

На вопрос о том, какие еще санкции США могут применить против Ирана, он сказал: "Есть вещи, которые мы можем санкционировать".

Хроника 28 февраля – 19 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что значение Ормузского пролива для торговли будет снижаться

 Трамп заявил, что значение Ормузского пролива для торговли будет снижаться

Что произошло за день: среда, 19 августа

Швейцария присоединилась к ряду мер из 20-го пакета санкций ЕС против РФ

Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

 Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

В США предупредили о риске военного конфликта Израиля и Турции

Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

 Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

 В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

 Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

 Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3534 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11264 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов