Президент США допустил обвал цен на нефть в случае улучшения ситуации с Ираном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, говоря об Иране, что ситуация либо станет очень хорошей, либо останется такой же, как в настоящее время.

"Посмотрим, что произойдет. Либо все будет очень хорошо, и цены на нефть обрушатся, либо мы продолжим делать то, что мы делаем", - сказал Трамп журналистам, выступая в Белом доме.

На вопрос о том, какие еще санкции США могут применить против Ирана, он сказал: "Есть вещи, которые мы можем санкционировать".