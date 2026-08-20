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Израиль не намерен начинать восстановление сектора Газа до разоружения ХАМАС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Восстановление сектора Газа не начнётся до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС полностью не разоружится, заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израиль четко указал, что никакого восстановления в секторе не будет, пока ХАМАС не будет полностью разоружен", - говорится в кратком заявлении, опубликованном его канцелярией.

В документе также отмечается необходимость ввода международных сил на эту палестинскую территорию для обеспечения безопасности, однако подчеркивается, что израильские власти пока не одобрили их размещение.

По сообщениям СМИ, после почти трех лет израильских атак повреждено или разрушено примерно 80% инфраструктуры сектора Газа, а большинство из 2 млн местных жителей продолжают находиться в палатках или временных убежищах в плохих санитарных условиях.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа
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