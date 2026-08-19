Нетаньяху и Кушнер спорили о праве Израиля наносить удары по боевикам ХАМАС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече со спецпосланником президента США Джаредом Кушнером 17 августа настаивал на праве Израиля продолжать удары по боевикам ХАМАС в секторе Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на этих переговорах.

По его словам, Кушнер заявил, что США не возражают против операций против боевиков, которые представляют собой непосредственную угрозу Израиля, но призвал не интерпретировать эти ситуации слишком широко.

Также Кушнер выразил озабоченность в связи с отказом Израиля разрешить выезд будущих полицейских из Сектора Газа в Египет для тренировок. Речь идет о силовиках, которые будут обеспечивать порядок в секторе, когда ХАМАС разоружится. Кушнер высказал пожелание, чтобы боевики ХАМАС начали разоружаться в течение ближайшего месяца, однако он опасается, что оружие будет некому передать, если в секторе Газа не будет достаточного количества подготовленных полицейских.

Передачу оружия от ХАМАС новой полиции и прекращение боевых действий между группировкой и Израилем предполагает мирный план Совета мира, организованного президентом США Дональдом Трампом. По данным источников The Times of Israel, в Совете разочарованы заявлением Нетаньяху о том, что Израиль продолжит наносить удары по боевикам, которые, по его данным, участвовали в терактах 7 октября 2023 года.

Ранее в этом месяце Израиль признал, что создал специальную группу по поиску и ликвидации каждого палестинского террориста, причастного к этой атаке. Газета отмечает, что эта миссия привела к многочисленным нарушениям режима прекращения огня, о котором Израиль и ХАМАС договорились в октябре 2023 года.

Израиль отказался от плана по нормализации обстановки в секторе Газа, предложенного Советом мира .

СМИ писали, что встреча с Кушнером в Иерусалиме была направлена не на получение формальной подписи Израиля под мирным планом, а на продвижение плана по всем его возможным пунктам. Сообщалось также, что на встрече присутствовал верховный представитель Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Ранее лидеры ХАМАС на встрече с Кушнером в Египте подтвердили приверженность предложенному в июле Советом мира плану по разоружению и демилитаризации сектора Газа. При этом они подчеркнули, что начнут выполнять требования плана только в том случае, если Нетаньяху публично объявит готовности соблюдать изложенные в нем условия.

Нетаньяху заявлял, что условия плана противоречат интересам Израиля, он потребовал полного разоружения ХАМАС до того, как Израиль выведет военных.

Решение Израиля отказаться от плана подверглось критике со стороны ряда ближневосточных стран: главы МИД Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств в регионе в опубликованном заявлении призвали Совет мира принять "незамедлительные и конкретные меры", чтобы обеспечить выполнение пунктов плана каждой из сторон.