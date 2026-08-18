Дамаск осудил Израиль за авиаудар по базе сирийских ВВС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - МИД Сирии осудил израильский авиаудар по базе ВВС "Абу ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб.

В министерства удар назван "неоправданным актом агрессии, вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии и опасной эскалацией, угрожающей стабильности и безопасности региона".

Авиаудары по сирийской базе "Абу ад-Духур" были нанесены в ночь на 18 августа. Как сообщило сирийское телевидение, базе нанесен материальный ущерб.