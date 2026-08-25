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Трамп заявил, что США не позволят Ирану вновь заминировать Ормузский пролив

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американские военные не позволят Ирану вновь устанавливать мины в Ормузском проливе.

"До сведения Ирана довели, что любой корабль или лодка, которые снова займутся установкой мин, будут немедленно и систематически уничтожаться", - написал Трамп в в соцсети Truth Social.

Он добавил, что командование ВМС США только что сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе. Трамп заявил, что США благодаря средствам космической разведки могут наблюдать за каждым участком Ормузского пролива.

При этом 18 августа президент США уже заявлял, что Ормузский пролив полностью разминирован, открыт для навигации. "Ормузский пролив открыт и работает. Все установленные в воде мины были убраны или взорваны", - отмечал Трамп в Truth Social.

Он добавлял, что американская морская блокада в отношении Ирана продолжает действовать в полной мере.

Хроника 28 февраля – 25 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
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