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Президент Казахстана поручил пересмотреть учебные материалы с искажениями истории

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть учебные материалы, в которых описываются недостоверные исторические факты и события. Он сообщил об этом на открытии августовской конференции педагогов.

"Недавно правительство сообщило обществу об итогах результативной работы - было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми, без преувеличения, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования", - сказал он.

"Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их "подвигах", которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальцифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа", - заявил президент.

Токаев считает, что надо отказаться от образа и характера "вечно горюющей нации".

"Печаль - плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю. Наша молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью. Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние", - резюмировал президент.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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