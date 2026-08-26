Венгрия официально включила Россию в список потенциальных угроз

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Венгрия в среду официально включила РФ в список потенциальных угроз, сообщает ЭФЭ.

"Поведение России представляет опасность как для Венгрии, так и для Европы и мирового порядка в целом", - говорится в публикации "Официального вестника Венгрии", подписанной премьером Петером Мадьяром. Выдержку из него приводит агентство.

При этом глава венгерского правительства отметил, что в конфликте на Украине Будапешт продолжит поддерживать все мирные инициативы и долгосрочные гарантии безопасности.

Мадьяр добавил, что не намерен предоставлять Украине вооружение, так же как и его предшественник Виктор Орбан.