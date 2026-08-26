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Глава Евросовета заявил, что угрозы безопасности с восточного фланга требуют единых действий ЕС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в среду в Вильнюсе, назвал оборону одной из основ долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы как отражение "требований сложных времен".

Во время встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой глава Евросовета заявил, что географическое положение Литвы делает ее "настоящим экспертом в решении проблем безопасности на восточном фланге Европейского союза и в регионе Балтийского моря".

"Гибридные угрозы и вторжения беспилотников показывают, насколько важно быть готовым, в том числе в области противовоздушной обороны и охраны границ. Эти сложные угрозы требуют скоординированных действий на уровне Европейского союза. Именно поэтому мы укрепляем наши оборонительные и защитные возможности, чтобы Европа могла сдерживать противников и реагировать на любую агрессию", - сказал Кошта.

"Говоря о безопасности Европы, мы не можем забывать о расширении. Украина, Молдавия и Западные Балканы продвигаются по пути к Европейскому союзу, и это лучшая инвестиция, которую мы можем сделать в будущее мира, безопасности и стабильности нашего континента", - продолжил председатель Евросовета.

По его словам, то, что Литва в качестве одного из главных приоритетов своего председательства в Совете ЕС, которое начнется в январе 2027 года, определила расширение Евросоюза, заслуживает высокой оценки.

Кошта также поблагодарил Литву за поддержку Украины, "включая жизненно важную военную помощь".

Кроме того, он обратил внимание на то, что географическое положение Литвы подвергает ее воздействию использования миграции в политических целях.

"Это совершенно неприемлемо. Это неприемлемо везде, где это происходит на внешних границах Европейского союза, будь то в Сеуте или в Балтийском регионе. Это общая европейская проблема, требующая совместного европейского ответа в поддержку затронутых государств-членов. Безопасная и сильная Европа строится на нашем единстве", - подчеркнул Кошта.

ЕС Евросоюз Евросовет Литва Антониу Кошта
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