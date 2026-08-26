В Анкаре назвали интеграцию курдского ополчения в сирийские ВС укреплением безопасности Турции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Завершившееся включение Сирийских демократических сил (СДС), возглавляемых курдами, в состав вооруженных сил Сирии является крупным изменением в региональной ситуации и играет важную роль в укреплении безопасности Турции, сообщает в среду Hurriyet со ссылкой на источники.

"Источники в турецких службах безопасности указали на важность этого события, назвали его значимым геополитическим сдвигом, который также влияет на попытки избавления Турцией региона от терроризма, посредством роспуска и разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК)", - информирует издание.

Газета напоминает, что, по данным турецкой стороны, костяком СДС являлись курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые, по мнению Анкары, были тесно связаны с РПК, признанной Турцией террористической организацией. Также Анкара помогает правительству Сирии создать единую эффективную структуру вооруженных сил.

По словам источников, роспуск СДС "полностью соответствовал концепциям Турции о внутренней и внешней безопасности, которые предусматривают охрану южной границы, защиту территориальной целостности и политического единства Сирии, запрет на присутствие в Сирии независимых вооруженных групп".

Во вторник командующий СДС Мазлум Абди объявил в Дамаске о завершении процесса включения этих вооруженных формирований в состав вооруженных сил Сирии. Это предусматривало соглашение между СДС и сирийским правительством.

По словам источников Hurriyet, СДС также передали под контроль сирийского правительства все стратегические объекты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтяные месторождения. Некоторые высокопоставленные служащие СДС получили посты в государственных структурах. Также переговоры СДС и Дамаска затрагивали требования курдов по поводу их статуса по конституции и их прав.

СДС были главной наземной силой в кампании международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), США вложили в СДС $1 млрд. Однако поддержка слабела по мере нормализации связей Вашингтона и Дамаска. В итоге США выступили посредником для заключения соглашения в январе, по итогам которого правительственные части взяли под контроль большую часть территории СДС вдоль реки Евфрат, где сосредоточена основная часть сирийских запасов нефти и газа, мощностей по генерации электроэнергии.