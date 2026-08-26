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Иран не дал пройти индийскому танкеру Ормузский пролив по южному пути близ Омана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иранские власти воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана, сообщает в среду "Фарс".

"Несколько минут назад индийский танкер HAANA планировал пройти по южному маршруту Ормузского пролива, известному как Оманский коридор, но получил предупреждение о необходимости остановиться", - передает агентство.

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При этом, по данным иранской стороны, за минувшие сутки какие-либо суда этим маршрутом не пользовались.

В свой черед президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Ормузский пролив разминирован, движение через него может осуществляться в плановом режиме.

Со своей стороны американские чиновники заявляли порталу Axios, что США используют южный путь у берегов Омана для проводки танкеров через Ормузский пролив в обе стороны. Официальные лица отмечали, что за последние 30 дней этим путем проследовали более 500 судов, причем только 2% из них получили попадания от иранских дронов и ракет.

Хроника 28 февраля – 26 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Оман Индия
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