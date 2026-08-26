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В МЧС РФ назвали напряженной ситуацию с природными пожарами в Сербии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Обстановка с лесными пожарами в Сербии остается сложной, самолет Ил-76 МЧС продолжает работы по тушению, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

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"Ситуация в ряде районов Сербии остается напряженной. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают дополнительные риски, способствуя быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

"Самолет Ил-76 МЧС продолжает работы по тушению природных пожаров в районе Делиблатских пешчар. Экипаж провел работы еще в двух районах Сербии - Вране и Прокопе. Параллельно с работой авиации на место тушения пожаров в районе Делиблатских пешчар прибыла оперативная группа МЧС", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что самолет выполнил четыре вылета, было сброшено 168 т воды.

Как сообщалось, на территории заповедника Делиблатска-Пешчара в Сербии возник пожар на территории 3,5 тыс. га. 19 августа в МЧС РФ сообщили об отправке в республику самолета Ил-76 с экипажем и оперативной группой для тушения природных пожаров.

МЧС РФ Сербия
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