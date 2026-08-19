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Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном позже в этом году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в этом году.

"Да, я встречусь с ним", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли он встречу с Ким Чен Ыном в 2026 году.

Трамп также отметил, что у КНДР есть "57 очень мощных единиц ядерного оружия", однако ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, пока у власти в США находится умный президент.

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп настаивает на встрече с Ким Чен Ыном уже этой осенью. По словам собеседников издания, президент США в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с лидером КНДР во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын США
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