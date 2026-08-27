Додик планирует визит в Москву и рассчитывает на встречу с Путиным

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Союза независимых социал-демократов, правящего в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Милорад Додик сообщил о намерении провести в конце сентября встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"В конце сентября я возглавлю делегацию Республики Сербской, которая будет находиться в Москве, и встречусь с президентом Владимиром Путиным", - сказал он в четверг по итогам встречи с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым.

"Особенно важно, что несмотря на существующие вызовы, мы изыскиваем основы для сохранения и усиления экономических связей и сотрудничества, представляющего взаимный интерес", - отметил Додик.