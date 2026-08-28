Совету мира доноры пообещали $7 млрд на восстановление сектора Газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доноры обязались направить $7 млрд на восстановление сектора Газа, заявил "Аль-Джазире" верховный представитель Совета мира Николай Младенов.

Он выразил надежду, что Национальный комитет по управлению Газой скоро приступит к выполнению своих обязанностей в секторе.

По оценке Младенова, переговоры с Израилем об увеличении поставок гуманитарной помощи в анклав продвигаются успешно.

Помимо того, он сообщил, что к международным стабилизационным силам присоединится Марокко, однако в них не будет принимать участие Турция. Передовые подразделения, как ожидается, вскоре прибудут в сектор.

Кроме того, Младенов заверил, что альтернативы планам Совета мира по нормализации ситуации в секторе Газа нет, и что возобновление военных действий приведет к разрушительным последствиям. Он продолжил, что неспособность придерживаться данных планов грозит срывом хрупкому режиму прекращения огня и новым витком конфликта.

В июле Совет мира предложил план по разоружению и демилитаризации сектора Газа; кроме разоружения движения ХАМАС, он предусматривает прекращение боевых действий всеми сторонами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что условия плана противоречат интересам страны в регионе. Нетаньяху потребовал полного разоружения ХАМАСа до того, как Израиль выведет военных. Решение Израиля отказаться от плана подверглось критике со стороны ряда ближневосточных стран.

В августе лидеры ХАМАСа на встрече с представителем президента США Джаредом Кушнером в Египте подтвердили приверженность предложенному в июле Советом мира плану по Газе. Они подчеркнули, что начнут выполнять требования плана только в том случае, если Нетаньяху публично объявит о готовности соблюдать изложенные в нем условия.

Также в августе Кушнер и Младенов встретились с Нетаньяху. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на источники передавало, что Нетаньяху на встрече настаивал на праве продолжить нанесение ударов по позициям ХАМАСа в Газе.