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В Ливане связывают задержки в переговорах с Израилем со скорыми выборами в Кнессет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Бейруте считают, что израильские власти добиваются задержек с переговорами с Ливаном из-за намеченных на 27 октября выборов в Кнессет, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанский источник.

По его словам, предпринимаются попытки отложить идущий сейчас между Ливаном и Израилем переговорный процесс. Заявления Израиля о неудаче "пилотных зон" на юге Ливана собеседник телеканала назвал "тактикой, выбранной чтобы купить время". Более подробных объяснений "Аль-Джазира" не приводит.

По данным собеседника телеканала, ливанское правительство предлагало ливанскому движению "Хезболла" провести консультации, которые могли бы помочь переговорам Ливана и Израиля. Однако Бейрут ответа не получил.

"Существует международный консенсус, что "Хезболлу" не получится разоружить силой или быстро", - добавил источник.

С начала иранского конфликта Армия обороны Израиля вела активные военные действия против "Хезболлы" на юге Ливана. 26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, направленное на приостановку боевых действий в регионе. Несмотря на это, Израиль продолжал периодически наносить удары по позициям "Хезболлы".

Июньское соглашение направлено на приостановку боевых действий. Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных и разоружение "Хезболлы" в "пилотных зонах" на юге Ливана. Ожидается, что в сентябре Ливан и Израиль проведут переговоры и обсудят указанные в соглашении "пилотные зоны", которые ранее начали создавать в южном Ливане.

Израиль Ливан Кнессет Хезболла
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