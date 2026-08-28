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Ущерб Франции от пожаров 2026 года предварительно оценили в 500 млн евро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, ущерб от пожаров во Франции этим летом оценивается в 500 млн евро, сообщает Le Figaro со ссылкой на Французскую федерацию страховщиков (France Assureurs).

"Пожары, произошедшие этим летом в департаментах Жиронда, Ланды и Вар, привели к подаче около 25 тыс. заявлений о возмещении ущерба, оцениваемого почти в 500 млн евро", - заявила федерация.

По словам председателя этой федерации, представляющей почти всех страховщиков Франции, Флоранс Люстман, эта предварительная оценка, основанная на заявлениях, собранных до середины августа, демонстрирует "исключительный масштаб ущерба" и, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения, поскольку пострадавшим в порядке исключения было предоставлено время до 31 августа для сообщения о своих убытках.

Подавляющее большинство заявлений касается имущества физических лиц. Таких зарегистрировано около 21 тыс. Эта цифра включает в себя возмещение расходов на переселение для некоторых из 30 тыс. человек, которым власти приказали эвакуироваться из своих домов.

Среди предпринимателей (ремесленников, торговцев, владельцев магазинов, предприятий, фермеров) было зарегистрировано почти 3 тысячи заявлений. Из них - более 1,8 тысячи дел открыты по поводу "убытков от перерыва в деятельности", то есть потерь дохода, вызванных вынужденным прекращением экономической деятельности. Эти убытки, оцениваемые почти в 30 млн евро, в подавляющем большинстве случаев произошли без прямого материального ущерба для компаний, уточняет федерация.

Потери от пожаров этого лета значительно превышают ущерб от крупных лесных пожаров 2022 года во Франции. Тогда в период с начала июня по конец сентября было подано около 2 тыс. заявлений на возмещение ущерба на сумму 80 млн евро.

Финансовые потери нынешнего лета, отмеченного повторяющимися волнами жары и исторической засухой, во время которой во Франции сгорело почти 100 тысяч га леса - рекорд за двадцать лет спутниковых измерений.

Самый крупный пожар произошел в департаменте Жиронда, где в середине июля гигантский пожар прошел 42 тысячи га, что является беспрецедентным событием с 1949 года, отмечает Le Figaro.

Лесные пожары во Франции

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Жиронда Франция Ланды Флоранс Люстман France Assureurs
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