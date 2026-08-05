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В Жиронде локализовали крупный природный пожар

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Во французском департаменте Жиронда после двух недель борьбы пожарные взяли под контроль крупный пожар к западу от Бордо, сообщает Le Parisien со ссылкой на префекта Софи Брока.

С 22 июля этот природный пожар прошел больше 42 тысяч га. Брока заявила, что жители департамента наконец-то могут вздохнуть спокойно.

"Пожарные еще продолжат наблюдать не один день. Потому что необходимо контролировать тлеющие угли, чтобы предотвратить новые вспышки. Возможно, они возникнут, но их удастся локализовать. Это нормально в конце крупного пожара", - добавила префект.

Хотя пожар локализован, это не означает, что он потушен. На местах продолжают работу 582 пожарных.

Префект считает, что условия теперь позволяют понизить уровень пожарной опасности в департаменте с "красного" на "оранжевый".

"Это изменение дает возможность возобновить определенные виды деятельности на открытых участках по преимуществу лесистых муниципалитетов. Однако ряд ограничений остается в силе, чтобы предотвратить новые вспышки пожаров", - пояснила префектура.

Лесные пожары во Франции

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Жиронда Бордо Софи Брока Франция
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