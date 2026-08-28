Трамп провел сеанс связи с американцами на МКС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позвонил из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне американцам, находящимся на Международной космической станции.

"Быть вместе с вами - это большая честь, и я хочу поблагодарить вас (...), вы великие американцы, большие патриоты и храбрецы", - сказал он на сеансе связи.

Астронавты сказали, что "хотели бы приветствовать президента на Международной космической станции". При этом Трамп заявил, что хотя многие американцы хотели бы попасть на МКС, он к таковым не относится.

Трамп также предложил астронавтам прибыть на встречу в Белый дом после их возвращения с орбиты на Землю.

Президент упомянул, что средства, которыми США располагают в космической сфере, внесли вклад в проведение военной операции в Венесуэле в начале этого года, а также помогают отслеживать потоки нелегальной миграции в США.

На МКС работают астронавты Анил Менон, Джессика Меир и Джеа Хэтуэй.