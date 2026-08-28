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Трамп объявил о создании Военно-космической академии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о создании Военно-космической академии.

"И что касается военно-космических сил, то у нас будет академия. Это замечательно, этого хотят многие люди, находящиеся здесь", - сказал он на встрече с астронавтами миссии Artemis II.

По его словам, сейчас идет выбор места, где она расположится.

В конце встречи он подписал указ о создании этой академии. Также состоялась церемония награждения участников миссии "Артемис II" государственными наградами США.

Artemis II - миссия по пилотируемому облету Луны в рамках программы NASA. Это первый с декабря 1972 года полет людей за пределы низкой околоземной орбиты. Запуск миссии состоялся 1 апреля 2026 года, завершилась она 11 апреля.

В состав экипажа миссии вошли американские астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.

Artemis NASA Дональд Трамп США Луна
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