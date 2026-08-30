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В МИД РФ сообщили, что ситуацию в Нигере контролируют законные власти этой страны

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в Нигере находится под контролем законных властей этой страны, РФ продолжит оказывать поддержку Нигеру в борьбе с экстремистами, заявили в воскресенье на Смоленской площади.

"В Москве выражают солидарность с народом Нигера в связи с атаками на государственные объекты в Ниамее, предпринятые 29 августа антиправительственными силами. Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России. Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российская сторона продолжит поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями, и желает Нигеру, а также всей Конфедерации государств Сахеля, в которую он входит, дальнейшего укрепления своего суверенитета и мирного развития", - подчеркнули в министерстве.

Нигер МИД РФ
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