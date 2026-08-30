Президент Киргизии и Си Цзиньпин провели неформальную встречу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Бишкеке в неформальной обстановке, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского лидера.

Согласно сообщению, в ходе неформального ужина лидеры двух стран провели доверительную беседу, в рамках которой обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые темы предстоящих официальных мероприятий.

Си Цзиньпин находится в Киргизии с государственным визитом. Он примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС и встрече в формате "ШОС плюс".