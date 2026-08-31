Токаев поставил перед правительством Казахстана задачи по экономическому росту

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра республики Олжаса Бектенова, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Токаев в ходе встречи обозначил ключевые задачи правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, отмечается в сообщении пресс-службы.

Он акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.

Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность правительства на достижении конкретных результатов.

Как сообщалось, ранее в понедельник Токаев назначил Бектенова премьер-министром Казахстана после получения согласия курултая. Таким образом, 45-летний Бектенов, возглавляющий правительство с февраля 2024 года, сохранил свой пост.

Правительство Казахстана 28 августа сложило полномочия перед вновь избранным курултаем и продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава.