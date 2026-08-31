Италия продлила проверки людей, прибывающих в ее порты и аэропорты из Испании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянские власти в понедельник объявили о продлении еще на 15 дней пограничных проверок для людей, прибывающих из Испании, сообщает испанское телевидение со ссылкой на канцелярию главы Совета министров Италии.

"Контроль был возобновлен 1 августа в итальянских аэропортах и портах для лиц, прибывающих из Испании. Обоснованием для этого решения послужило массовое проникновение нелегалов с территории Марокко в испанский эксклав Сеуту в конце июля. В первую очередь проверки затрагивают граждан стран, не входящих в ЕС", - отмечает ТВ.

Действие этой меры истекало в понедельник, 31 августа.

ТВ отмечает, что эта мера не означает закрытия границы, речь идет о проверке документов. Шенгенский пограничный кодекс позволяет государствам-членам временно восстанавливать контроль на внутренних границах, если власти придут к мнению, что существует серьезная угроза общественному порядку или безопасности. При этом, согласно нормам Европейской комиссии, эти меры должны быть исключительными, соразмерными и поддерживаться в течение как можно более короткого времени.